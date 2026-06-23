Президент РК пригласил европейских партнеров к сотрудничеству в аграрной сфере

Президент Казахстана считает, что проект «умный город» Алатау открывает огромные возможности для роста криптоиндустрии, инноваций и высокотехнологичного бизнеса, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Важнейшим приоритетом национальной повестки в выступлении было названо решение глобальных проблем продовольственной безопасности.

По его словам, стратегическая цель — превратить агропромышленный комплекс Казахстана в передовой высокотехнологичный сектор. В связи с этим Глава государства пригласил европейских партнеров к сотрудничеству в таких ключевых областях, как животноводство, селекция семян зерновых культур, точное земледелие и повышение плодородия почв.

Далее Президент высказал свое видение роли искусственного интеллекта в новой реальности.

— Согласно прогнозам Goldman Sachs, ИИ принесет в мировую экономику более 7 трлн долларов. В соответствии с этой глобальной трансформацией мы поставили перед собой стратегическую задачу превратить Казахстан в полностью цифровое государство. Мы учредили министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Эту структуру дополняет недавно созданный Совет по развитию искусственного интеллекта, важный консультативный орган, объединяющий ведущих отечественных и мировых экспертов. Казахстан стал пионером в регионе, запустив два суперкомпьютера на базе NVIDIA, мирового лидера в области технологических инноваций. Кроме того, мы инициировали проект «Долина ЦОДов», который стремительно привлекает мировой капитал и крупнейших технологических гигантов. На базе Международного центра Alem.ai мы запустили две международные школы нового поколения — Tumo и Tomorrow School. Наша цель — расширить компетенции педагогов, усовершенствовать инфраструктуру и внедрить стандарты персонализированного обучения для следующего поколения. Кроме того, мы уделяем приоритетное внимание стратегическому развитию «умного города» Алатау. В соответствии с нашей новой Конституцией этому городу был предоставлен особый правовой статус. Данный знаковый проект открывает огромные возможности для роста криптоиндустрии, инноваций и высокотехнологичного бизнеса, — поделился Глава государства.

Напомним, что накануне Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Брюссель. Глава государства встретился с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

В ходе переговоров с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен Глава государства отметил, что отношения между Казахстаном и Европейским Союзом находятся на самом высоком уровне за всю историю двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах укрепления транспортно-логистических связей.

Президент Европейского Совета отметил, что географическое положение, уникальная история и культура делают Казахстан мостом между Европой и Азией.

Казахстан и Европейский Союз приняли Совместное заявление.