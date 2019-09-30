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Президент РК прибыл в Ереван для участия в заседании ВЕЭС

30 Сентября 2019 20:49
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Президент РК прибыл в Ереван для участия в заседании ВЕЭС

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ ­ - Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Ереван (Республика Армения) для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«В ходе заседания главы государств обсудят приоритетные вопросы межгосударственного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, у Президента Казахстана запланирован ряд двусторонних встреч», - написал Берик Уали в Facebook.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Видео, ЕАЭС,
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