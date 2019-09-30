Новости
Президент РК прибыл в Ереван для участия в заседании ВЕЭС
30 Сентября 2019 20:49
Поделиться:
ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Ереван (Республика Армения) для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина и Даригу Назарбаеву Президент Казахстана назначил послов в ряде стран Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
«В ходе заседания главы государств обсудят приоритетные вопросы межгосударственного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, у Президента Казахстана запланирован ряд двусторонних встреч», - написал Берик Уали в Facebook.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Видео, ЕАЭС,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- На заседании Совета ЕЭК Казахстан предложил прекратить затягивать устранение барьеров
- Казахстан открыл безвизовый режим для граждан еще 12 стран
- Постоянный координатор ООН оценил выступление Президента РК на Генассамблее
- Презентация книг казахстанского писателя Рахымжана Отарбаева прошла в Москве
- Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина и Даригу Назарбаеву
- Глава государства освободил от должности послов в ряде стран
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047