Президент РК прибыл с рабочей поездкой в Шымкент

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент РК прибыл с рабочей поездкой в город Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев прибыл
сегодня с рабочей поездкой в Туркестанскую область, где посетил
мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи и провел встречу
с общественностью. Кроме того, Президент принял
участие в акции экоактивистов и обсудил
с акимом Туркестанской области перспективы развития региона. Касым-Жомарт Токаев также ознакомился
с работой международного аэропорта в Туркестане
Фото: t.me/bort_01