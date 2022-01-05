Президент РК: Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года, ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ», производящего сжиженный газ в Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«На данный момент разработано только технико-экономическое обоснование. Не решены вопросы финансирования проекта. Второе. Действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом не проработаны. Не предусмотрены механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов. В результате Министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги», – сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев также указал на отсутствие системного подхода к реформированию отрасли.
«Важно понимать, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет. Страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись. Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка», – убежден Глава государства.
Ранее сообщалось о том, что Президент РК провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.
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