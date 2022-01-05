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Президент РК: Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли

5 Января 2022 09:26
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Президент РК: Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года, ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ», производящего сжиженный газ в Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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«На данный момент разработано только технико-экономическое обоснование. Не решены вопросы финансирования проекта. Второе. Действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом не проработаны. Не предусмотрены механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов. В результате Министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также указал на отсутствие системного подхода к реформированию отрасли.

«Важно понимать, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет. Страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись. Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка», – убежден Глава государства.

Ранее сообщалось о том, что Президент РК провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

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#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Экономика   #ЧП в Алматы и Мангистау  
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