Президент РК: Председательствовать партией «Nur Otan» - очень ответственная работа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председательствовать партией «Nur Otan» - это очень ответственная работа. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Председательствовать партией «Nur Otan» - это очень ответственная работа. Выражаю искреннюю признательность за поддержку и предложение мне выполнить эту задачу», - обратился Президент РК.

Глава государства напомнил, что в начале января наш народ пережил трагические события.

«К сожалению, радикальные силы использовали мирные митинги в своих целях. Террористы совершили нападение на нашу страну, нарушили покой. Они пытались захватить власть», - добавил Президент РК.

Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

Отметим, что в режиме видеоконференцсвязи в Съезде участвуют руководство страны, члены Политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства.