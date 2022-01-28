Президент РК: Председательствовать партией «Nur Otan» - очень ответственная работа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председательствовать партией «Nur Otan» - это очень ответственная работа. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Председательствовать партией «Nur Otan» - это очень ответственная работа. Выражаю искреннюю признательность за поддержку и предложение мне выполнить эту задачу», - обратился Президент РК.
Глава государства напомнил, что в начале января наш народ пережил трагические события.
«К сожалению, радикальные силы использовали мирные митинги в своих целях. Террористы совершили нападение на нашу страну, нарушили покой. Они пытались захватить власть», - добавил Президент РК.
Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».
Отметим, что в режиме видеоконференцсвязи в Съезде участвуют руководство страны, члены Политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства.
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