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Президент РК предложил установить памятник борцам с коронавирусом

23 Июня 2020 12:46
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Президент РК предложил установить памятник борцам с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент страны Касым-Жомарт Токаев после победы коронавируса предложил установить в столице памятник, который будет отражать подвиг наших граждан, отважно трудившихся в непростое время для страны. Об этом он заявил на онлайн-форуме «Biz Birgemiz», который прошел на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я решил наградить специальной медалью «Халық Алғысы», которая присуждается тем гражданам, которые трудились в это сложное время. Верю, что новая государственная награда, медаль будет присуждаться патриотам. Сегодня в рамках онлайн-форума «Biz Birgemiz» награждаем ряд граждан этой медалью», - рассказал Глава государства РК.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что активно задействованные в борьбе с пандемией будут награждены государственными наградами.

«Активно задействованные в борьбе с пандемией будут награждены государственными наградами. После того, как мы победим коронавирус, в столице нужно установить памятник, который покажет подвиг наших граждан. Всем казахстанцам желаю здоровья, благополучия. Мы обязательно победим, потому что мы вместе», - завершил свою речь Президент РК.

Напомним, сегодня медалью «Халық алғысы» по разным направлениям были награждены 343 граждан.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены учредить медаль «Халық алғысы» для поощрения особо отличившихся граждан в борьбе с коронавирусной инфекцией.


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#Президент Казахстана   #Общество   #Бірге - реализуем вместе   #Коронавирус  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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