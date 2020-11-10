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Президент РК предложил странам ШОС увеличивать долю национальных валют во взаиморасчетах

10 Ноября 2020 16:10
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Президент РК предложил странам ШОС увеличивать долю национальных валют во взаиморасчетах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил странам ШОС увеличивать долю национальных валют во взаиморасчетах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Усиление протекционизма и разрыв международных цепочек товарных поставок делают неотложной задачу раскрытия экономического потенциала нашей организации. Надеемся на то, что утверждение плана действий по реализации стратегии развития ШОС до 2025 года будет способствовать восстановлению и наращиванию взаимной торговли», - сказал Касым-Жомарт Токаев на саммите ШОС.

Президент подчеркнул, что решение указанной задачи требует ускорения переговоров по созданию механизмов финансирования проектной деятельности и озвучил свое предложение.

«Хороший импульс такой работы придало бы принятие дорожной карты по постепенному обеспечению доли национальных валют во взаимных расчётах, а также создание Евразийского финансового консультационного механизма», - заключил Глава государства.


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#ШОС   #Президент Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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