Президент РК предложил странам ЕАЭС сотрудничать с крупными организациями

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы стран ЕАЭС планируют утвердить основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2020 год. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Союз сегодня стал авторитетным объединением в глобальном масштабе. Перспективная тенденция видится в том, чтобы выстраивать связи Союза с крупными международными организациями – АСЕАН, ШОС и другими. Сегодня в ходе заседания Высшего совета подписано Соглашение о зоне свободной торговли с Республикой Сингапур. Это уже вторая страна наряду с Вьетнамом, с которой у нашего Союза будет соответствующее соглашение. Важными является вопросы развития торгового, экономического, логистического сотрудничества с Исламской Республикой Иран», - заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета, трансляция которого прошла в эфире телеканала «Хабар 24» .

По словам Главы государства, совместно с иранскими партнерами страны-члены ЕАЭС смогут полноценно реализовать потенциал временного соглашения о свободной торговле с Ираном, которое вступает в силу 27 октября этого года.

«Считаю важным продолжить работу по развитию торгово-экономических связей с новыми растущими партнерами. При этом, конечно, важную роль играет не количество, а качество», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим, Президент предложил уделить особое внимание и созданию привлекательных условий для развития передовых технологий.

«Основа успешных экономик – это наукоемкие технологии, которые способствуют освоению передовых методов производства и выпуску конкурентоспособной продукции. Поэтому приоритетным направлением должна стать цифровизация экономик наших стран. В Казахстане мы приступили к реализации программы «Цифровой Казахстан» с акцентом на развитие облачных решений, больших данных, искусственного интеллекта. Это уже объективная необходимость. В рамках нашего Союза в 2017 году была принята цифровая повестка, ведется ряд совместных современных проектов в этих сферах. Я думаю, нам эту работу необходимо продолжать», - подчеркнул Глава государства.