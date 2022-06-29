29 Июня 2022 18:08

Президент РК предложил создать прикаспийский продовольственный хаб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать товарооборот с минимальными издержками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Глава государства, выступая на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде, сказал, что значение Каспийского моря возрастает в силу его транзитного потенциала, природных ресурсов и георасположения. Также Касым-Жомарт Токаев назвал первоочередной задачей обеспечение скорейшего вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«В условиях беспрецедентного «глобального шторма» возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала.

Актауский саммит продемонстрировал всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем, в духе добрососедства и дружбы.

Наглядным свидетельством этому служит подписание после многолетних переговоров Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей прочный правовой фундамент для комплексного углубления пятистороннего взаимодействия».

Президент подчеркнул, что Каспий – это не только огромное средоточие полезных ресурсов, но и «море неограниченных возможностей».

«Поэтому, для полноценного использования потенциала прикаспийских стран, позвольте представить наше видение перспективных подходов к дальнейшему сотрудничеству.

«ПЕРВОЕ. Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу Конвенции. На протяжении четырех лет ведется кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений относительно данного вопроса. Мы с пониманием относимся к позициям сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы.

«ВТОРОЕ. В условиях разрыва традиционных логистических цепочек транспортная взаимосвязанность становится ключевым фактором устойчивого роста и укрепления экономических связей наших государств. Существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

По итогам 5 месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами – на более 9%.

С целью наращивания объема грузопотоков по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота. Считаю нам предстоит совместно и оперативно решить актуальные организационные вопросы.

Особое внимание также следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора Север – Юг.

Для этого можно было бы максимально использовать возможности железной дороги «Казахстан – Туркменистан – Иран», которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива. Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней.

Также Президент РК предложил создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками.

«Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции. Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками.

«ТРЕТЬЕ. Особую актуальность приобретает укрепление продовольственной безопасности в регионе. В прошлом году объем взаимной торговли продовольствием Казахстана с прикаспийскими странами составил примерно 3,4 миллиарда долларов, из них около 70% – с Россией по сухопутному маршруту.

ЧЕТВЕРТОЕ. Сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений нашего сотрудничества. Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона.

Кроме того, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам.

ПЯТОЕ. Основные положения по вопросам защиты морской среды Каспия закреплены в Тегеранской Конвенции от 2003 года.

С даты ее подписания уже прошло почти 20 лет, однако, к сожалению, вопрос создания Секретариата все еще не решается. Его функции до сих пор осуществляет Европейский офис Программы ООН по окружающей среде в Женеве. Казахстан неоднократно обращал внимание партнеров на то, что Секретариат в качестве полноценной международной организации должен располагаться в одной из прибрежных стран», - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана с рабочим визитом прибыл в Ашхабад для участия в шестом Саммите глав прикаспийских государств.