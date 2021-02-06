Президент РК предложил создать единую краудфандинговую платформу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан отметил важность последовательного развития в казахстанском обществе традиции меценатства и благотворительности, передает МИА «Казинформ».

«Все большую популярность в мире набирает такая форма коллективного сотрудничества, как краудфандинг. Это одна из самых перспективных форм гражданского участия в решении многих актуальных проблем общества.

Предлагаю рассмотреть возможность создания на базе технопарка Astana Hub единой краудфандинговой платформы. Она обеспечит эффективную координацию усилий молодых добровольцев и меценатов по позитивному преобразованию нашей страны.

Все эти меры будут содействовать формированию культуры взаимопомощи и прямого участия молодежи в продвижении своей страны на пути к прогрессу.

Уверен, поколение Независимости сделает наш Казахстан одним из самых конкурентоспособных государств в мире», - сказал Глава государства.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.