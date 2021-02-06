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    20:45, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Президент РК предложил создать единую краудфандинговую платформу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан отметил важность последовательного развития в казахстанском обществе традиции меценатства и благотворительности, передает МИА «Казинформ».

    «Все большую популярность в мире набирает такая форма коллективного сотрудничества, как краудфандинг. Это одна из самых перспективных форм гражданского участия в решении многих актуальных проблем общества.
    Предлагаю рассмотреть возможность создания на базе технопарка Astana Hub единой краудфандинговой платформы. Она обеспечит эффективную координацию усилий молодых добровольцев и меценатов по позитивному преобразованию нашей страны.
    Все эти меры будут содействовать формированию культуры взаимопомощи и прямого участия молодежи в продвижении своей страны на пути к прогрессу.
    Уверен, поколение Независимости сделает наш Казахстан одним из самых конкурентоспособных государств в мире», - сказал Глава государства.

    Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.


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