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Президент РК предложил создать Абайскую область на территории Семея

Автор:  
Акбота Кузекбай
16 Марта 2022, 11:58
Президент РК предложил создать Абайскую область на территории Семея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Абайскую область на территории города Семея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагаю создать Абайскую область на территории региона Семея. Город Семей станет центром новой области. Я знаю, что жители региона давно поднимают данные вопросы. Сейчас в местности существуют много нерешенных проблем. Например, внутренняя инфраструктура региона достаточно изношена», - заявил Президент РК, выступая на совместном заседании Палат.

Напомним, что Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.


Президент Казахстана   Восточно-Казахстанская область   Регионы   Послание Президента РК-2022  
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