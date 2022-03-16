Президент РК предложил создать Абайскую область на территории Семея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Абайскую область на территории города Семея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагаю создать Абайскую область на территории региона Семея. Город Семей станет центром новой области. Я знаю, что жители региона давно поднимают данные вопросы. Сейчас в местности существуют много нерешенных проблем. Например, внутренняя инфраструктура региона достаточно изношена», - заявил Президент РК, выступая на совместном заседании Палат.

Напомним, что Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.