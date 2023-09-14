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    17:07, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент РК предложил разработать план по развитию промышленной кооперации государств ЦА

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    В своем выступлении на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе Президент РК акцентировал внимание присутствующих на вопросах промышленной кооперации, передает МИА «Казинформ».
    «Сегодня в глобальном производстве наметилась тенденция формирования коротких, региональных, устойчивых цепочек поставок. На этом фоне создание кластерных кооперационных проектов по производству продуктов питания, товаров легкой, строительной и химической промышленности имеет огромный потенциал», - сказал Глава государства.
    В этой связи Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил разработать План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии, который был бы направлен на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран.
    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Таджикистан Президент
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