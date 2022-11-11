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Президент РК предложил продвигать работу Организации тюркских государств через ведущие СМИ

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Ноября 2022, 12:26
Президент РК предложил продвигать работу Организации тюркских государств через ведущие СМИ

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Мы должны продемонстрировать всему мировому сообществу масштабность работы, которая нами проводится для укрепления интеграции в Тюркском мире. Об этом заявил в своем выступлении на саммите Организации тюркских государств Президент РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Эту работу, по словам Касым-Жомарта Токаева, можно было бы проводить при участии ведущих международных агентств и масс-медиа наших стран.

«Надо признать, что с деятельностью нашей Организации еще не все хороша знакомы. В то же время идея Тюркского сотрудничества все больше привлекает внимание мировой общественности. Все чаще в разных уголках земного шара находят ценные свидетельства об истории тюркской цивилизации. Это общее достояние наших народов. Поэтому важной задачей считаю изучение и систематизацию имеющихся исторических и лингвистических источников. Нам нужно организовать активное взаимодействие научных учреждений и шире представлять результаты их исследований мировой общественности», - считает Глава государства.

Работа Организации, по его мнению, не должна ограничиваться дипломатическими саммитами и встречами с подписанием итоговых документов.

«Полагаю, что ОТГ должна стать авторитетной площадкой, объединяющей и сближающей Тюркский мир», - отметил Президент.


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