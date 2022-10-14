14 Октября 2022, 17:05

Президент РК предложил МФЦА в качестве платформы для стимулирования инвестиций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о высоком цифровом потенциале Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время устойчивый экономический прогресс государств невозможен без развития IT-технологий. По прогнозам экспертов, через 10 лет до 70 % продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу стать одним из ведущих государств в нашем регионе, возможно и на Евразийском пространстве в том, что касается цифровизации. Сейчас Казахстан входит в тридцатку самых оцифрованных стран-членов ООН, этому вопросу уделяется пристальное внимание», - сказал Касым-Жомарт Токаев на саммите «Центральная Азия - Россия».

По словам Президента РК, Казахстан готов к активному взаимодействию и обмену опытом в этой сфере.

«Эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты может стать Международный финансовый центр «Астана». МФЦА соединяет в себе лучший опыт мировых финансовых институтов и новейшие инструменты. В Центре уже зарегистрировано более 1400 компаний из 64 стран», – добавил Глава государства.

Азамат Сыздыкбаев