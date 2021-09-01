Президент РК предложил конкретные пути по разрешению актуальных проблем – митрополит Александр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодное Послание народу Казахстана – важное общественно-политическое событие в жизни страны. В своем выступлении Глава государства не только указал на существующие актуальные проблемы, но и предложил конкретные пути по их разрешению. Таким мнением, комментируя Послание Президента народу Казахстана, поделился митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня внимание всех казахстанцев было приковано к выступлению Президента Республики Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Ежегодное Послание народу Казахстана – важное общественно-политическое событие в жизни страны. В своем выступлении Глава государства не только указал на существующие актуальные проблемы, но и предложил конкретные пути по их разрешению, поставил задачи Правительству и определил стратегические ориентиры дальнейшего развития общества и государства.

Развитие Казахстана после обретения в 1991 году нашей Республикой независимости, проходило под знаком живого интереса к духовной жизни. По статистическим данным сегодня в Казахстане подавляющее большинство населения свидетельствует о своей вере в Бога. Свободное исповедание своих религиозных убеждений и ответственное отношение к сохранению на земле величайших даров Творца человечеству – мира, братства, взаимного согласия и доверия – с древних времен и до наших дней объединяют казахстанцев.

Касым-Жомарт Кемелевич в своем Послании подчеркнул, что «Гармоничное развитие межэтнических отношений – магистральное направление политики». Действительно, Казахстан – государство, создавшее уникальные условия для содружества многих религий и культур. Это разнообразие, которое, к величайшему сожалению, во многих странах становится источником разделений и конфликтов, Казахстан воспринимает как свое великое достояние и богатство. История убедительно свидетельствует, что совместное проживание представителей различных религиозных общин при правильном воспитании, которое начинается в раннем детстве и продолжается в подростковом и юношеском возрасте в семьях, государственных школах и в самих религиозных общинах, способствует развитию взаимного уважения, закладывает добрые отношения между мусульманами, христианами и представителями других религий, живущих бок о бок в одной среде. Время обращает к нам новые вызовы. Взирая на те скорбные события, которые происходят во многих странах мира, нам следует приложить все усилия, чтобы сохранить благословенную казахстанскую землю от похожих бед и испытаний. Поэтому призыв Главы государства – пресекать все формы радикализма – сегодня звучит с особой актуальностью.

Православная Церковь Казахстана, наряду с Исламом ханафитского мазхаба вносит вклад в историческое развитие и культурное достояние Республики, продолжает осуществлять свою благородную миссию, направленную на укрепление народного единства, упрочнению мира и благополучия в нашем обществе», - заключил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.