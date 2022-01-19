+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК: Правительство примет меры для повышения доверия инвесторов и торговых партнеров

19 Января 2022 20:35
Поделиться:
Президент РК: Правительство примет меры для повышения доверия инвесторов и торговых партнеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство примет все необходимые меры для повышения доверия отечественных, иностранных инвесторов и торговых партнеров, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан Президент РК поручил обновить техническое и боевое оснащение армии Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования

«Экономика Казахстана показала свою устойчивость. Правительство примет все необходимые меры для повышения доверия отечественных, иностранных инвесторов и торговых партнеров», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Инвестпроекты   #Экономика  
Поделиться:
Новости по теме
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
Президент РК поручил обновить техническое и боевое оснащение армии
Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
Популярное
1 Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
2 Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
3 Константа Токаева: твердая поступь «мягкой силы»
4 Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
5 Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19
6 Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
Читайте также
Новый инкубатор для стартапов запускают в Караганде
Как пострадавшим предпринимателям Алматы возместят ущерб
Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
Мажилис одобрил поправки в Конституционный закон «О выборах в РК»
Константа Токаева: твердая поступь «мягкой силы»
Мужчина разгромил крупный супермаркет в Атырау
Манипуляция: Не существует доказательств начала пандемии COVID-19
Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив