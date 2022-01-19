Президент РК: Правительство примет меры для повышения доверия инвесторов и торговых партнеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство примет все необходимые меры для повышения доверия отечественных, иностранных инвесторов и торговых партнеров, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Экономика Казахстана показала свою устойчивость. Правительство примет все необходимые меры для повышения доверия отечественных, иностранных инвесторов и торговых партнеров», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .