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Президент РК: Правительство примет меры для повышения доверия инвесторов и торговых партнеров
19 Января 2022 20:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство примет все необходимые меры для повышения доверия отечественных, иностранных инвесторов и торговых партнеров, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Экономика Казахстана показала свою устойчивость. Правительство примет все необходимые меры для повышения доверия отечественных, иностранных инвесторов и торговых партнеров», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .
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