Президент РК поздравил с Новым годом воспитанников школы-интерната Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил с Новым годом воспитанников вспомогательной школы-интерната Шымкента, сообщила пресс-служба акима города.

Эта история началась менее месяца назад. Мальчишки и девчонки - воспитанники Сайрамского интерната отправили Главе государства поздравление ко Дню Первого Президента Казахстана. И к нему приложили подарки, сделанные своими руками. А сегодня в преддверии Нового года они получили ответ - благодарность и поздравление от Нурсултана Назарбаева с наступающим праздником и автомобиль.

Поздравительную телеграмму и ключи передал воспитанникам и коллективу интерната аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.





К слову, здание, в котором располагается интернат, относится к историческим памятникам - оно было построено в 1916 году. А сам интернат был основан более 30 лет назад. Грамотные педагоги, психологи и врачи помогают ребятам с различными заболеваниями получать знания, развивать таланты и адаптироваться в обществе. Сейчас здесь занимаются 210 детей.





В детском доме №4 приезда акима Шымкента ждали с самого утра. Мальчишки и девчонки - подготовили целую концертную программу. Каждый из маленьких артистов вложил в свой номер всю теплоту своей детской души. Такой концерт никого не мог оставить равнодушным. Аким Шымкента поздравил мальчишек и девчонок с наступающим праздником и вручил им подарки. Каждому из 80 воспитанников детского дома он подарил комплекты спортивных костюмов.



Отметим, в детском доме №4 80 ребят - 40 мальчиков и столько же девочек. 26 из них - полные сироты, 54 - оставшиеся без попечения родителей.



