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Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Мая 2023, 08:09
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с заслуженной победой во втором туре президентских выборов в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорду.

«Наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие», – говорится в поздравительном твите.

Как объявил председатель Высшего избирательного совета Турции (ЦИК) Ахмет Йенер, по итогам подсчета 99,43% бюллетеней, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,14% голосов, а Кемаль Кылычдароглу – 47,86%.

В Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории страны прошел второй тур голосования на выборах президента.

По всей стране было установлено свыше 191 тыс. избирательных урн. Число избирателей превысило 60 млн человек.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от «Союза народа», действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от «Союза нации», лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процентов).

Кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17 процентов голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.


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