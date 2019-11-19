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Президент РК поздравил редакцию «Егемен Қазақстан» с вековым юбилеем

19 Ноября 2019 16:55
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Президент РК поздравил редакцию «Егемен Қазақстан» с вековым юбилеем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял председателя правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархана Кыдырали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею газеты «Егемен Қазақстан», и о трудах, вышедших в свет к этой памятной дате.

По словам Дархана Кыдырали, особое внимание в рамках празднования было уделено страницам прошлого и исторической роли выдающихся деятелей движения Алаш.

В ходе встречи также были рассмотрены результаты деятельности Международной Тюркской академии. В частности, Главе государства был представлен подготовленный по его поручению учебник «Домбыра».

Президент поздравил редакцию «Егемен Қазақстан» с вековым юбилеем и пожелал журналистам творческих успехов.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, СМИ,
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