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Президент РК поздравил работников культуры и искусства
21 Мая 2022 10:10

Президент РК поздравил работников культуры и искусства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев также дал поручение проработать учреждение почетного звания «Народный артист Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Президента в сети Twitter.

«21 мая в Казахстане отмечается День работников культуры и искусства. Поздравляю всех деятелей этой сферы, обладающей огромным идеологическим и модернизационным потенциалом, с профессиональным праздником! Желаю вам новых творческих свершений!», - написал Глава государства.


«Сегодня дал поручение профильному министерству проработать учреждение почетного звания «Народный артист Казахстана», - сказал Президент РК.


Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» ряду деятелей за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед страной.


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