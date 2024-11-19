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    12:02, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Президент РК поздравил Князя Монако с Национальным днем

    Глава государства поздравил Князя Монако Альбера II с Национальным днем, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент РК поздравил Князя Монако с Национальным днем
    Фото: Акорда

    В своей поздравительной телеграмме Президент Казахстана подчеркнул неустанные усилия Монако по продвижению идей устойчивого развития, защиты окружающей среды и обеспечения всеобщего безопасного будущего.

    Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и сотрудничества, будут и впредь последовательно укрепляться во благо народов наших стран.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал Князю Альберу II и народу Монако процветания и благополучия.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Внешняя политика Казахстана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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