12:02, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5
Президент РК поздравил Князя Монако с Национальным днем
Глава государства поздравил Князя Монако Альбера II с Национальным днем, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В своей поздравительной телеграмме Президент Казахстана подчеркнул неустанные усилия Монако по продвижению идей устойчивого развития, защиты окружающей среды и обеспечения всеобщего безопасного будущего.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и сотрудничества, будут и впредь последовательно укрепляться во благо народов наших стран.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал Князю Альберу II и народу Монако процветания и благополучия.