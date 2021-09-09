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Президент РК поздравил Эмомали Рахмона с 30-летием Независимости

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Сентября 2021, 12:12
Президент РК поздравил Эмомали Рахмона с 30-летием Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Эмомали Рахмону телеграмму, в которой от имени всех казахстанцев и от себя лично сердечно поздравил лидера Таджикистана и весь таджикский народ с 30-летием Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Эту знаменательную дату братский Таджикистан встречает в качестве авторитетного государства, играющего заметную роль на международной арене. Мировое сообщество признало Вас, уважаемый Эмомали Шарипович, как подлинно общенационального лидера, внесшего решающий вклад в укрепление государственности и обеспечение благополучия граждан страны, – отмечает Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане придают большое значение упрочению уз многовековой дружбы, взаимной поддержки и всестороннего сотрудничества с Таджикистаном.

– Убежден, совместными усилиями мы сможем придать качественный импульс динамичному развитию нашего многогранного взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-таджикского стратегического партнерства и союзничества, – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Эмомали Рахмону дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благоденствия и прогресса.
Президент Казахстана   Акорда   Таджикистан   30 лет Независимости   Поздравления  
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