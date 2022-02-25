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Президент РК поставил задачи перед новым руководителем Агентства по противодействию коррупции

25 Февраля 2022 18:44
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Президент РК поставил задачи перед новым руководителем Агентства по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководящим составом Агентства по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового руководителя Олжаса Бектенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Марата Ахметжанова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новом поприще.

Президент обозначил перед новым руководителем и личным составом Агентства приоритетные задачи по обеспечению неотвратимости ответственности за коррупционные преступления, усилению идеологии непринятия коррупции в обществе, изменению неблагоприятного мнения в обществе о государственной службе. Он также заявил, что особое внимание следует уделить возврату похищенных активов страны.

Важной составляющей качественного изменения ситуации Глава государства назвал реализацию Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, предусматривающую конкретные шаги в этой сфере.


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#Президент Казахстана   #Акорда   #Борьба с коррупцией  
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