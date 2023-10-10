Президент РК поставил в пример село имени Наги Ильясова
Президент встретился с сельскими тружениками на «Аллее труда», которая была построена в прошлом году, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства отметил, что уделяет большое внимание развитию Кызылординской области. По его словам, в нынешней сложной геополитической ситуации очень важно сохранять единство и самоотверженно трудиться во имя процветания Казахстана.
– Действительно, люди труда сегодня очень нужны нашему народу. И нам, прежде всего, следует с должным уважением относиться к ним. Я поддерживаю вас, ведь вы продолжаете путь знаменитого казахского рисовода Ибрая Жакаева, – сказал Президент.
Сельчане поблагодарили Президента за особое внимание к состоянию аграрной отрасли и неизменное содействие со стороны государства. В частности, местные аграрии с энтузиазмом восприняли новость о создании министерства водных ресурсов. Также было отмечено, что в селе созданы комфортные условия для подрастающего поколения, молодые специалисты успешно трудоустраиваются.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что молодые люди должны быть трудолюбивыми, внимательными, патриотичными, и пообещал и впредь оказывать им поддержку.
– В селе созданы благоприятные условия для жизни и работы молодежи. Необходимо, чтобы таких сел было больше. Для этого у нас имеются потенциал и возможности. Когда я встречаюсь с предпринимателями, я всегда призываю их инвестировать в села и помогать им развиваться. Село имени Наги Ильясова должно служить примером и для других населенных пунктов. Я думаю, что другие области также будут развивать аулы, – сказал Глава государства.