Президент РК поставил в пример село имени Наги Ильясова

Президент встретился с сельскими тружениками на «Аллее труда», которая была построена в прошлом году, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил, что уделяет большое внимание развитию Кызылординской области. По его словам, в нынешней сложной геополитической ситуации очень важно сохранять единство и самоотверженно трудиться во имя процветания Казахстана.

– Действительно, люди труда сегодня очень нужны нашему народу. И нам, прежде всего, следует с должным уважением относиться к ним. Я поддерживаю вас, ведь вы продолжаете путь знаменитого казахского рисовода Ибрая Жакаева, – сказал Президент.

Сельчане поблагодарили Президента за особое внимание к состоянию аграрной отрасли и неизменное содействие со стороны государства. В частности, местные аграрии с энтузиазмом восприняли новость о создании министерства водных ресурсов. Также было отмечено, что в селе созданы комфортные условия для подрастающего поколения, молодые специалисты успешно трудоустраиваются.



Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что молодые люди должны быть трудолюбивыми, внимательными, патриотичными, и пообещал и впредь оказывать им поддержку.