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    14:42, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Президент РК поставил в пример село имени Наги Ильясова

    Президент село Наги Ильясова
    Фото: Акорда

    Президент встретился с сельскими тружениками на «Аллее труда», которая была построена в прошлом году, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства отметил, что уделяет большое внимание развитию Кызылординской области. По его словам, в нынешней сложной геополитической ситуации очень важно сохранять единство и самоотверженно трудиться во имя процветания Казахстана.

    – Действительно, люди труда сегодня очень нужны нашему народу. И нам, прежде всего, следует с должным уважением относиться к ним. Я поддерживаю вас, ведь вы продолжаете путь знаменитого казахского рисовода Ибрая Жакаева, – сказал Президент.

    Сельчане поблагодарили Президента за особое внимание к состоянию аграрной отрасли и неизменное содействие со стороны государства. В частности, местные аграрии с энтузиазмом восприняли новость о создании министерства водных ресурсов. Также было отмечено, что в селе созданы комфортные условия для подрастающего поколения, молодые специалисты успешно трудоустраиваются.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что молодые люди должны быть трудолюбивыми, внимательными, патриотичными, и пообещал и впредь оказывать им поддержку.

    – В селе созданы благоприятные условия для жизни и работы молодежи. Необходимо, чтобы таких сел было больше. Для этого у нас имеются потенциал и возможности. Когда я встречаюсь с предпринимателями, я всегда призываю их инвестировать в села и помогать им развиваться. Село имени Наги Ильясова должно служить примером и для других населенных пунктов. Я думаю, что другие области также будут развивать аулы, – сказал Глава государства.

    Теги:
    Президент Кызылординская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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