Президент РК поставил ряд конкретных задач по совершенствованию структуры МЧС

Глава государства принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о проводимой работе и планах Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Президенту было доложено об оптимизации штатной структуры и укреплении материально-технического оснащения МЧС.

Чингис Аринов рассказал о строительстве Академии гражданской защиты, обновлении парка воздушной авиации и создании Национального морского отряда на берегу Каспийского моря.

По словам министра, ведется строительство 20 пожарных депо, в столице запущен пилотный проект быстровозводимого пожарного депо и общежития. Министерством ведется работа по совершенствованию системы предупреждения и быстрого реагирования на различные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Президент также был проинформирован о мерах по цифровизации спасательных подразделений, повышению кадрового потенциала и усилению социальной поддержки сотрудников органов гражданской защиты.

По итогам встречи Глава государства поставил ряд конкретных задач, направленных на обеспечение безопасности граждан и совершенствование структуры МЧС.