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    15:33, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Президент РК поставил ряд конкретных задач по совершенствованию структуры МЧС

    Президент РК поставил ряд конкретных задач по совершенствованию структуры МЧС
    Фото: Акорда

    Глава государства принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о проводимой работе и планах Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Президенту было доложено об оптимизации штатной структуры и укреплении материально-технического оснащения МЧС.

    Чингис Аринов рассказал о строительстве Академии гражданской защиты, обновлении парка воздушной авиации и создании Национального морского отряда на берегу Каспийского моря.

    По словам министра, ведется строительство 20 пожарных депо, в столице запущен пилотный проект быстровозводимого пожарного депо и общежития. Министерством ведется работа по совершенствованию системы предупреждения и быстрого реагирования на различные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

    Президент также был проинформирован о мерах по цифровизации спасательных подразделений, повышению кадрового потенциала и усилению социальной поддержки сотрудников органов гражданской защиты.

    По итогам встречи Глава государства поставил ряд конкретных задач, направленных на обеспечение безопасности граждан и совершенствование структуры МЧС.

    Теги:
    МЧС Президент Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Безопасность
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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