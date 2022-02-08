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Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов

8 Февраля 2022 14:40
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Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматели не должны бегать за акимом. Об этом на расширенном заседании Правительства заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хочу остановиться на вопросах развития малого и среднего бизнеса на местах, на районном уровне. Это правда, что продвижение работы в регионах зависит от акима. Зачастую именно акимы пресекают и тормозят предпринимательскую инициативу. Это горькая правда», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что акимы даже не оказывают административной поддержки в рамках закона, который предусматривает финансовую помощь.

«Надо срочно прекратить такую неразбериху. Поставить четкую задачу акимам районов. Следует обязать их ежегодно создавать не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей. Теперь мы изменим способ работы. Предприниматели не должны бегать за акимом. Наоборот, аким должен стремиться к привлечению инвесторов»,- подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



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#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Бизнес   #Акимат   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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