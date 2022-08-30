Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент
Президент РК посетит Костанайскую область 5 сентября
30 Августа 2022 09:41

Президент РК посетит Костанайскую область 5 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с ранее утвержденным графиком Президент Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область. В рамках рабочей поездки он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова», - сообщил пресс-секретарь Президента РК.



Как ранее сообщалось, в этом году в стране празднуется юбилей Ахмета Байтурсынова, он также отмечается во всех странах-членах ЮНЕСКО. В Костанае праздничным мероприятиям старт дан 28 февраля. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова – учителя нации, тюрколога, деятеля Алаш, реформатора национальной письменности, основателя науки казахского языка и литературы.


Новости по теме
УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Беларусью
Президент наградил медалью «Ерлігі үшін» 20 казахстанцев
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия будут в 9 городах РК
В ДТП в Костанайской области погибли два человека
УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Беларусью
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Президент наградил медалью «Ерлігі үшін» 20 казахстанцев
Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
Золотые украшения на 1 млн тенге украл костанаец
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив