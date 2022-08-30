30 Августа 2022 09:41

Президент РК посетит Костанайскую область 5 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с ранее утвержденным графиком Президент Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область. В рамках рабочей поездки он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова», - сообщил пресс-секретарь Президента РК.





Как ранее сообщалось, в этом году в стране празднуется юбилей Ахмета Байтурсынова, он также отмечается во всех странах-членах ЮНЕСКО. В Костанае праздничным мероприятиям старт дан 28 февраля. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова – учителя нации, тюрколога, деятеля Алаш, реформатора национальной письменности, основателя науки казахского языка и литературы.