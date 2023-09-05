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    14:54, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент РК посетил военные учения «Батыл тойтарыс – 2023»

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    Photo: t.me/aqorda_resmi
    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Под руководством Президента Республики Казахстан, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева на учебном полигоне «Берег» состоялись стратегические командно-штабные военные учения «Батыл Тойтарыс-2023». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев наблюдал за ходом учения со смотровой вышки.

    Перед началом вооруженных маневров генерал-майоры Болат Журабаев и Алмаз Джумакеев доложили Главе государства о применении Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск в оборонительной операции.


    Бригадные тактические группы Десантно-штурмовых войск при поддержке авиации, а также во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и Сил специальных операций отработали тактические действия по захвату назначенного рубежа противника на противоположном берегу с преодолением водной преграды.


    Подразделения Сил специальных операций и Национальной гвардии освободили Капчагайскую ГЭС, «захваченную» условным противником. Силами подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям проведена ликвидация последствий техногенной катастрофы, отработаны мероприятия по оказанию гуманитарной помощи населению.


    По единому замыслу и плану, разработанному Генеральным штабом Вооруженных сил, была осуществлена стратегическая перегруппировка войск в районы проведения учений.

    В частности, Военно-морские силы при поддержке авиации и Сил специальных операций обеспечивали безопасность объектов экономической деятельности в акватории Каспийского моря.


    Соответствующие совместные учебно-боевые задачи выполнялись на полигонах Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Абайской областей.







    Теги:
    Президент Казахстана Алматинская область Армия Минобороны РК Учения Главная Президент
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