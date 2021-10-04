Президент РК посетил новые дома для сотрудников НИИ проблем биологической безопасности

ГВАРДЕЙСКИЙ. КАЗИНФОРМ - В поселке Гвардейском Глава государства ознакомился с ходом строительства жилья для сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев доложил о завершении строительства трех жилых домов на 180 квартир для отечественных и зарубежных научных специалистов.

Затем Касым-Жомарту Токаеву показали новые полностью меблированные квартиры, на возведение которых из республиканского бюджета было выделено 2,3 млрд тенге. Первый дом был завершен в мае. Многоквартирные дома сданы в чистовой отделке, подведены все инженерные коммуникации.