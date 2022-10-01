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    18:02, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент РК посетил Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Абайскую область Глава государства посетил Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту рассказали об истории музея, в котором располагается одно из крупнейших в Казахстане собраний художественных ценностей. Его коллекция насчитывает более 5000 экспонатов, представляющих изобразительное искусство Казахстана, русское искусство конца XVIII – начала XX вв., западноевропейскую живопись и графику конца XVI – начала XX вв., а также искусство Центральной Азии, Грузии, Армении и Беларуси ХХ в.

    Музей имени семьи Невзоровых ведет свое начало от созданного в 1985 году научно-художественного отдела историко-краеведческого музея. Статус самостоятельного музея ему был присвоен в 1988 году.







    Фото : t.me/bort_01

    Теги:
    Президент Казахстана Абайская область Семей Главная Президент
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