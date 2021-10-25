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Президент РК посетил мемориальный комплекс «Народная память» и музей «Святость Родины» в Ашхабаде

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Октября 2021, 20:33
Президент РК посетил мемориальный комплекс «Народная память» и музей «Святость Родины» в Ашхабаде

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил мемориальный комплекс «Народная память» и музей «Святость Родины» в Ашхабаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках визита Президент Казахстана посетил исторический комплекс, посвященный сражению 1881 года, почитанию погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и поминовению жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года. Комплекс включает в себя памятники и монументы, увековечивающие память о героях и жертвах данных событий.

В музее «Святость Родины» Главе нашего государства были представлены макеты с описанием военных действий и экспонаты, относящиеся к Великой Отечественной войне и землетрясению.


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