Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент РК посетил концерт, посвященный творчеству композитора Шамши Калдаякова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Марта 2023, 19:15
Президент РК посетил концерт, посвященный творчеству композитора Шамши Калдаякова Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств, посвященный творчеству композитора Шамши Калдаякова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На сцене центрального концертного зала «Қазақстан» полюбившиеся народу хиты и музыкальные композиции знаменитого композитора исполнили известные певцы Роза Рымбаева, Майра Мухамедкызы, Мейрамбек Беспаев, Рухия Байдукенова, Алишер Каримов, Канат и Светлана Айтбаевы, а также эстрадно-симфонический оркестр Астаны, солисты Музыкального театра юного зрителя и другие деятели искусства.

В качестве почетного гостя концерт также посетила супруга композитора Жамиля Калдаякова, а его сын Мухтар и внучка Айсулу Калдаяковы выступили с музыкальным номером.

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

Президент Казахстана   Акорда   Видео   Наурыз   Токаев Касым-Жомарт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД