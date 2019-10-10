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Президент РК посетил историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбайулы

10 Октября 2019 18:41
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Президент РК посетил историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбайулы

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбайулы в городе Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В музее представлен экспозиционный зал Абиша Кекилбайулы, площадь которого составляет 460 квадратных метров. В зале находятся личные вещи писателя и другие ценные экспонаты.

«Здесь представлены детские фотографии и снимки последних моментов жизни Абиша Кекилбайулы. Также сохранены личные вещи, которые он использовал в своей работе», - рассказала сотрудник музея Нуршат Калкенбаева.

Отметим, что строительство культурного центра было начато в феврале прошлого года. На сегодня уже завершено сооружение историко-краеведческого музея. Объект планируется полностью сдать в 2020 году. Также здесь расположены библиотека и областной музей.

Напомним, Глава государства находится с рабочим визитом в городе Актау. Касым-Жомарт Токаев открыл памятник Абишу Кекилбайулы.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Мангистауская область,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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