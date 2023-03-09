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Президент РК посетил дворец искусств «Атамекен»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Марта 2023, 16:52
Президент РК посетил дворец искусств «Атамекен» Фото: akorda.kz

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил дворец искусств «Атамекен», который является самым крупным объектом культуры в регионе и вмещает 920 человек. Здесь Глава государства ознакомился с выставкой, посвященной истории и творческому наследию края, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В конференц-зале дворца искусств Президент встретился с почетными гражданами региона. Среди них представители различных профессий и специальностей, внесшие свой вклад в развитие региона, а также граждане, проявившие себя во время чрезвычайных ситуаций.

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В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев сообщил, что прибыл в Западно-Казахстанскую область для знакомства с жизнью региона, играющего важную роль в развитии всей страны.

«Западно-Казахстанская область обладает большим потенциалом. Сегодня в стране проводятся масштабные преобразования. В такой важный период ключевая ценность для нас – сохранение мира. Если мы все будем работать сплоченно, то нас не остановят никакие препятствия. Если наше единство будет нерушимым, мы преодолеем любые невзгоды», – сказал Глава государства.

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Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет оказывать поддержку ученым, молодежи, людям труда. При этом он отметил, что Президентский молодежный кадровый резерв уже стал действенным социальным лифтом для продвижения молодых профессионалов.

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Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область. Ранее он посетил машиностроительный завод.

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Президент Казахстана   Западно-Казахстанская область   Видео   Регионы   Уральск   Токаев Касым-Жомарт  
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