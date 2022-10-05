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Президент РК посетил автобусный завод  в Сарани

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Октября 2022, 14:17
Президент РК посетил автобусный завод  в Сарани

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Карагандинскую область Глава государства ознакомился с работой предприятия QazTehna по производству автобусов и специальной техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе посещения Президенту доложили о первых результатах работы завода.

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С 2021 года здесь выпущено 347 автобусов и электробусов для пассажирских перевозок. В рамках программы модернизации сети общественного транспорта до конца года планируется поставить в регионы более 700 автобусов и электробусов. 208 из них будут направлены в образовательные организации девяти областей страны.

Завод сотрудничает с мировым производителем пассажирского транспорта Yutong. В рамках партнерства компания будет поэтапно обеспечивать QazTehna необходимыми технологиями. В настоящее время 33 процента деталей автобусов изготавливаются из местных материалов. В ближайшие пять лет уровень локализации планируется довести до 50 процентов.

В настоящее время на заводе работают 560 человек. Большая часть трудового коллектива – это жители города Сарани.

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Фото:akorda.kz





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