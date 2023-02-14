Президент РК посетил Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Академию гражданской защиты имени М. Габдуллина и выступил перед курсантами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Обеспечение благополучия и безопасности граждан – священный долг и важнейший приоритет. Огромное доверие и высокая ответственность возлагаются, в первую очередь, на спасателей-профессионалов. Служба гражданской защиты – очень важная сфера. В последнее время в мире участились чрезвычайные происшествия. Население должно быть готово к действиям в случае таких происшествий. Поэтому труд работающих здесь специалистов приобретает особое значение.

Академия – единственное в Казахстане учебное заведение, которое выпускает профессиональных спасателей. За четверть века здесь подготовлено 6 тысяч специалистов. Сегодня они с честью исполняют свой долг во всех регионах нашей страны. В народе не зря говорят: «Беда всегда приходит нежданно». Прошлой осенью несколько регионов серьезно пострадали вследствие масштабных пожаров. В этот критический момент первыми на помощь пострадавшим пришли именно спасатели», - напомнил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что после благополучного возвращения на Родину все казахстанские спасатели, которые помогают в ликвидации последствий от землетрясения в Турции, будут представлены к наградам.

«Вы знаете, что недавно в Турции произошло разрушительное землетрясение. По моему поручению в братскую страну была направлена группа казахстанских спасателей и медиков. Среди них есть и специалисты из Акмолинской области – 18 человек. Наши спасатели помогли многим людям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые и днем и ночью трудились в Турции! После благополучного возвращения на Родину все они будут представлены к наградам», - сказал он.

Президент РК также подчеркнул, что спасателям во время службы нередко приходится проявлять подлинный героизм.

«У спасателей сложная и опасная профессия, поэтому в этой сфере работают поистине смелые и отважные люди. Спасателям во время службы нередко приходится проявлять подлинный героизм. Во имя жизни других людей порой они жертвуют собственной жизнью. Один из них – выпускник вашей Академии Аскар Забикулин. Имена героев останутся в памяти народа. Мы никогда не предадим забвению их подвиги.

Система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации. Сегодня очень важно перенимать передовой мировой опыт, внедрять современные технологии. Особое внимание нужно уделить качественной подготовке спасателей. В этом вопросе ключевую роль, конечно же, играют командиры и преподаватели. При этом большое значение имеют условия обучения. По моему поручению Правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы Академии – запланировано строительство общежития и учебного корпуса. В целом, государством принимаются системные меры для повышения оплаты труда и улучшения социального обеспечения спасателей», - заключил Глава государства.

В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что выпускники Академии будут преданно служить на благо народа Казахстана и пожелал им дальнейших успехов.

По поручению Президента в 2023 году предусмотрено повышение заработной платы спасателей от 10 до 70%.

Академия, ежегодно выпускающая более 150 офицеров, в 2021 году была аккредитована в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности. В рамках межправительственных соглашений предусмотрено выделение квот для обучения в вузе граждан Кыргызстана и Таджикистана.

Президенту продемонстрировали аварийно-спасательное и учебное оборудование. В Академии разработаны тренажеры-симуляторы, позволяющие курсантам в аудиторных условиях получать и совершенствовать практические навыки. Это оборудование позволяет с помощью 3D-моделирования определять состояние пожарной безопасности объектов.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность оснащения материально-технической базы учебного заведения новейшим современным оборудованием.

Напомним, Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область. В ходе визита Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд предприятий агропромышленного комплекса, а также ознакомиться с деятельностью энергетических и социальных объектов региона.

Фото: akorda.kz