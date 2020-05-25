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Президент РК поручил выправить ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране
25 Мая 2020 23:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству, акимам областей, городов выправить ситуацию с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.
«Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества заражённых. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным.
Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан», - отметил Президент РК.
— inform.kz inform.kz
— inform.kz inform.kz
Ключевые слова: Президент Казахстана, Коронавирус в РК,
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