Президент РК поручил выправить ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству, акимам областей, городов выправить ситуацию с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества заражённых. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным.

Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан», - отметил Президент РК.