Президент РК поручил вернуть инфляцию в коридор 4-6%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачу перед Нацбанком и Правительством по возвращению инфляции в коридор 4 - 6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы также столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции. Национальный банк, Правительство оказались бессильными перед ней сославшись на мировые тенденции. Подобного рода оговорки высвечивают уязвимость национальной экономики. Возникает еще один вопрос – в чем тогда состоит роль наших профессиональных экономистов? Главная задача Национального банка и Правительства - это возвращение инфляции в коридор 4-6%», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

Ранее сообщалось, что Президент РК открыл совместное заседание палат Парламента. В нем принимают участие 47 депутатов Сената и 102 депутата Мажилиса, Премьер-Министр РК, государственный секретарь, руководители государственных органов, местных исполнительных органов.

Отметим, что выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Посланием транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов «Хабар», «Хабар 24», «Qazaqstan», «Almaty TV», «Astana TV», «Atameken», «Евразия», «31 канал», «7 канал», «КТК», «СТВ», «МИР», а также в эфире всех ведущих радиостанций страны.