Президент РК поручил утвердить новые правила регулирования предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал, что вместо бесконечных корректировок сотен подзаконных документов нужно утвердить новые понятные правила работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь необходимо запустить полноценное регулирование с чистого листа. Это поручение волокитится уже два года. Вместо бесконечных корректировок сотен и тысяч подзаконных документов и инструкций следует утвердить новые компактные и понятные правила работы. В полной мере такой подход нужно реализовать с 1 января 2024 года», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.





Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.