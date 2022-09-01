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    12:01, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент РК поручил утвердить новые правила регулирования предпринимательства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал, что вместо бесконечных корректировок сотен подзаконных документов нужно утвердить новые понятные правила работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «В первую очередь необходимо запустить полноценное регулирование с чистого листа. Это поручение волокитится уже два года. Вместо бесконечных корректировок сотен и тысяч подзаконных документов и инструкций следует утвердить новые компактные и понятные правила работы. В полной мере такой подход нужно реализовать с 1 января 2024 года», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.


    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Бизнес Послание Президента РК-2022 Главная Послание Президента РК Президент
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