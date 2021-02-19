Президент РК поручил ускорить работу по предоставлению госуслуг с помощью eGov mobile

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности министерства по итогам 2020 года, перспективах развития цифровизации, а также о реализации озвученных Президентом в Послании задач, направленных на повышение доступности интернет-связи, в том числе в сельской местности.

Министр доложил Главе государства о том, что утверждены требования по качеству связи: теперь для сетей 3G/4G определены минимальные пороги качества. Ранее минимальный порог качества связи не регламентировался.

Профильным ведомством разработаны поправки в законодательство по распределению радиочастот в формате аукциона, что имеет важное значение в процессе перехода на 5G. Также подготовлены поправки, согласно которым сумма штрафов за нарушение параметров качества связи увеличивается до 1000 МРП.

Глава государства был проинформирован о предпринятых шагах по обеспечению доступности государственных услуг. Багдат Мусин рассказал о внедрении биометрической идентификации в мобильное приложение eGov mobile, что позволило значительно сократить время регистрации и получения услуг населением. Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить работу по предоставлению госуслуг через данное приложение.

В контексте реализации концепции «Слышащего государства» Президенту был представлен сервис e-обращений, который даст гражданам возможность подавать обращения в несколько кликов и получать оперативную обратную связь от государственных органов. Глава государства одобрил создание такого сервиса и дал поручение по его эффективному внедрению.

Министр также рассказал о деятельности госкорпорации «Правительство для граждан», в том числе о планах по модернизации 115 центров обслуживания населения по всей стране. В этой связи актуальным становится вопрос о повышении кадрового потенциала госкорпорации. Касым-Жомарту Токаеву доложили об использовании опыта президентского молодежного кадрового резерва при отборе кандидатов на руководящие должности, включая на посты руководителей ЦОНов. Поддержав эту идею, Президент указал на важность обеспечения максимальной прозрачности в процессе отбора. Эта работа будет осуществляться совместно с Агентством по делам государственной службы.

Багдат Мусин отчитался о процессе трансформации Национального проекта «Цифровой Казахстан», основной фокус которого будет направлен на обеспечение взаимодействия государства с гражданами и оцифровку всех жизненных ситуации, связанных с решением проблем населения.

Кроме того, министр доложил Главе государства о развитии казахстанской системы спутниковой связи «KazSat». В частности, принято решение о прекращении проекта «KazSat-2R» в пользу инновационных решений, в том числе связанных со спутниковыми группировками связи нового поколения. Это позволит сэкономить миллиарды тенге бюджетных средств.