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    17:46, 29 Май 2024 | GMT +6

    Президент РК поручил усилить деятельность в сфере антитеррора

    Президент РК поручил усилить деятельность в сфере антитеррора
    Фото: Акорда

    Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент заслушал доклад об основных результатах работы ведомства по противодействию терроризму и религиозному экстремизму с начала 2024 года и принимаемых мерах на предстоящий период.

    Касым-Жомарту Токаеву доложено, что с начала года предотвращены 2 теракта, в том числе 1 – за рубежом совместно с иностранными партнерами.

    На основе расследованных КНБ уголовных дел осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии.

    Еще в отношении 22 лиц досудебные расследования продолжаются.

    По информации председателя КНБ, не допущен въезд в республику 139 иностранцев, более 280 зарубежных граждан депортированы из Казахстана в связи с экстремистскими взглядами.

    Пресечено свыше 190 попыток незаконного ввоза в страну запрещённой религиозной литературы, привлечены к ответственности 19 иностранцев.

    Из незаконного оборота изъяты 237 единиц огнестрельного оружия, 27 взрывных устройств, более 4500 единиц боеприпасов и иные средства террора.

    Ермек Сагимбаев сообщил, что с начала года организовано свыше 340 антитеррористических учений. В рамках усиления мер антитеррористической защищенности силами МВД и КНБ проведено порядка 3 400 проверок государственных и иных объектов, в том числе мест массового скопления людей.

    Глава государства был проинформирован о ходе реализации иных мероприятий комплексного плана развития системы противодействия экстремизму и терроризму на 2023-2025 годы.

    По итогам встречи Президент дал ряд поручений по усилению деятельности в сфере антитеррора.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Терроризм Токаев Касым-Жомарт КНБ
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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