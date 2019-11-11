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Президент РК поручил создать специальную комиссию в связи с блэкаутом в столице

11 Ноября 2019 11:45
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Президент РК поручил создать специальную комиссию в связи с блэкаутом в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части столицы, Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству создать специальную комиссию. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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№В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части столицы, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству создать специальную комиссию во главе с Вице-премьером Романом Скляром. Необходимо провести тщательное расследование, выявить виновных, при необходимости дела будут переданы в правоохранительные органы. Президент потребовал от Правительства и акимата Нур-Султана принять незамедлительные меры по недопущению подобной ситуации в будущем», - написал Берик Уали в своем Facebook.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан,
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