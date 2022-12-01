Президент РК поручил создать комиссию по проверке подготовки к отопительному сезону

1 Декабря 2022, 00:41

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию во главе с первым заместителем руководителя Администрации Президента Тимуром Сулейменовым по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

В состав комиссии войдут представители Генеральной прокуратуры, Высшей аудиторской палаты, Агентства по противодействию коррупции и других уполномоченных государственных органов.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил завершить работу в течение десяти дней с выводами и рекомендациями.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и 14. Ситуацию прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.