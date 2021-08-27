Президент РК поручил создать комиссию для ликвидации последствий ЧС в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с взрывом в Жамбылской области и поручил создать междведомственную государственную комиссию. Видеозапись с совещания разместил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации создать междведомственную государственную комиссию. Руководителем назначить вице-премьера Романа Скляра», – сказал Президент.

Обращаясь к Р. Скляру, Глава государства поручил ему сразу после совещания срочно направиться в Жамбылскую область, чтобы организовывать все мероприятия непосредственно на месте.

Также Касым-ЖомартТокаев поручил Премьер-Министру Аскару Мамину принять все необходимые меры для оказания помощи семьям погибших при взрыве. Министерству здравоохранения поручено оказать всестороннюю помощь пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел поручено обеспечить тщательное досудебное расследование обстоятельств происшествия и выявление виновных лиц. Также Президент поручил МВД, совместно с заинтересованными органами, принять комплексные меры для обеспечения правопорядка и сохранности имущества граждан. Комитет национальной безопасности совместно с МВД и Генпрокураторой должны принять меры для того, чтобы не допустить распространения ложной информации о происшествии.



