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    19:30, 26 Май 2021 | GMT +6

    Президент РК поручил решить кадровую проблему в электроэнергетической отрасли

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития электроэнергетической отрасли поручил Правительству реализовать меры по формированию профессионального кадрового потенциала отрасли и конкурентоспособного уровня оплаты труда, передает МИА «Казинформ».

    По словам Главы государства, критическое значение приобретает кадровая проблема.

    «Не хватает электромонтеров, ремонтников высоковольтных линий и других специалистов рабочих профессий. И это несмотря на то, что в Казахстане есть 24 вуза, готовящих кадры для энергетической отрасли. Средний возраст инженерно-технического персонала составляет около 50 лет. Данная ситуация осложняется также недостаточным уровнем средней заработной платы. Как результат, текучесть кадров за 2015-2020 годы увеличилась с 4% до 15%. Этот вопрос нужно решать в оперативном порядке, иначе мы можем столкнуться с «кадровым голодом» уже в ближайшее время. Поручаю Правительству реализовать меры по формированию профессионального кадрового потенциала отрасли и конкурентоспособного уровня оплаты труда», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли.



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