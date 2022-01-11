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    12:20, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Президент РК поручил реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Восьмое – обеспечить самостоятельность силовых структур при принятии решений. Повысить уровень ответственности их руководителей. Девятое – реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму. Ни в коем случае не допустить его сращивание с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В ближайшее время мы проведем заседание Совета безопасности, на котором рассмотрим конкретные направления реализации всех этих задач», - сказал Президент РК.

    Ранее Президент отмечал, что Вооруженные силы, правоохранительные структуры, органы Национальной безопасности, внешней разведки должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба.

    Напомним, что заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Парламент Вооруженные силы Главная Алматинская трагедия ЧП-2022 Мажилис
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