Президент РК поручил реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Восьмое – обеспечить самостоятельность силовых структур при принятии решений. Повысить уровень ответственности их руководителей. Девятое – реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму. Ни в коем случае не допустить его сращивание с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В ближайшее время мы проведем заседание Совета безопасности, на котором рассмотрим конкретные направления реализации всех этих задач», - сказал Президент РК.

Ранее Президент отмечал, что Вооруженные силы, правоохранительные структуры, органы Национальной безопасности, внешней разведки должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба.

Напомним, что заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.