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Президент РК поручил разработать концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооруженных силах

19 Ноября 2020, 18:01
Президент РК поручил разработать концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооруженных силах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На прошедшем под председательством Главы государства расширенном заседании коллегии Министерства обороны РК Президент Казахстана поручил до 1 ноября 2021 года разработать концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооруженных силах и других воинских формированиях, передает МИА «Казинформ».

В своем выступлении на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Президент РК отметил важность поддержания морально-психологического климата и боевого духа военнослужащих.

«Поручаю Министерству обороны совместно с заинтересованными органами до 1 ноября 2021 года разработать концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооруженных силах и других воинских формированиях», – сказал Касым-Жомарт Токаев.


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