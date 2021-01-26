РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:44, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Президент РК поручил разработать единые учебники по истории Казахстана и всемирной истории

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать и внедрить единые школьные учебники по «Истории Казахстана» и «Всемирной истории», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Исторические события и факты должны доводиться до учащихся без искажения. Поэтому поручаю разработать и внедрить единые школьные учебники по «Истории Казахстана» и «Всемирной истории», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    Президент также добавил, что около 900 тысяч детей воспитываются в 11 тысячах дошкольных учреждениях.

    «Однако, 36% из учреждений – без канализации, 29% – без горячей воды и 11% – без теплых туалетов. Фактически, значительная часть наших детей находится в режиме выживания в первые шесть лет своей жизни», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Образование
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!