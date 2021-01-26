Президент РК поручил разработать единые учебники по истории Казахстана и всемирной истории

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать и внедрить единые школьные учебники по «Истории Казахстана» и «Всемирной истории», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исторические события и факты должны доводиться до учащихся без искажения. Поэтому поручаю разработать и внедрить единые школьные учебники по «Истории Казахстана» и «Всемирной истории», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Президент также добавил, что около 900 тысяч детей воспитываются в 11 тысячах дошкольных учреждениях.

«Однако, 36% из учреждений – без канализации, 29% – без горячей воды и 11% – без теплых туалетов. Фактически, значительная часть наших детей находится в режиме выживания в первые шесть лет своей жизни», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.