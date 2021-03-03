Президент РК поручил разработать Дорожную карту по трансферту технологий и локализации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей встречи с руководителями нефтегазовых компаний-членов Совета иностранных инвесторов при Президенте РКв формате видеоконференции заявил о необходимости выработки современного и гибкого механизма регулирования инвестиций в глубокую переработку углеводородов, передает МИА «Казинформ».

Глава государства отдельно остановился на вопросе увеличения местного содержания, напомнив о своем поручении Правительству по разработке конкретных мер по обеспечению трансфера технологий и локализации производства.

– Я всегда подчеркивал важность энергетических проектов в создании внутристрановой ценности (in-country value), стимулировании внутреннего технологического и промышленного развития. К сожалению, прогресс был незначительным. Нам нужны новые и смелые шаги, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с компаниями разработать Дорожную карту по трансферту технологий и локализации и доложить об этом на следующем заседании.

Глава государства также высказался о недавно созданном Фронт-офисе по решению проблем инвесторов. По его мнению, деятельность этого офиса должна быть профессиональной, активной, с минимальными бюрократическими процедурами. Офис должен быть уполномочен решать проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, и при необходимости выводить эти вопросы на уровень Нефтегазового совета при Премьер-министре.

Во встрече в онлайн-формате приняли участие главный исполнительный директор Royal Dutch Shell plc Бен ван Бёрден, исполнительный вице-президент по вопросам добычи Chevron Джеймс Джонсон, вице-президент CNPC Хуан Юн Чжан, директор по upstream бизнесу компании Eni S.p.A Гуидо Бруско, президент ExxonMobil Global Projects Нил Даффин, вице-президент по Каспию и Южной Европе Total E&P Кристин Хили.