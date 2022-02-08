Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил проверить достоверность распространяемых в соцсетях сведений по производству отечественных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще один актуальный вопрос, в социальных сетях постоянно муссируется информация, что большинство казахстанских автомобилей якобы приходят практически в готовом виде. Как говорится, остается лишь прикрутить колеса. Здесь видится значительная доля преувеличения. Причем цель такого преувеличения понятна. Во всяком случаев надо выяснить, насколько такие утверждения соответствуют реальности. После этого стоит принять меры», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Глава государства также отметил, что в промышленной политике приоритет отдается в основном автомобилестроению. Но доля отечественной продукции по-прежнему невысока. Мало рабочих мест, которые открываются.

Президент подчеркнул, что министр, ответственный за индустриализацию, должен тщательно заниматься всеми вопросами индустриализации. В заключение Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание отраслям с высокими возможностями развития.